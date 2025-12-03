Visual novel puzzelgame Save My Scrap komt naar Nintendo Switch

Uitgever AMATA Games en ontwikkelaar Unio Anou kondigen de komst aan van Save My Scrap. De titel komt ergens in 2026 naar verschillende platformen waaronder de Nintendo Switch. Deze visual novel met puzzelelementen is gebaseerd op de gratis game Fix my Junk – een in Japan geliefde game vanwege het hartverscheurende verhaal en de prachtige pixelart. Unio Anou, de maker van Fix my Junk is ook betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe console-versie. Save My Scrap is een aanzienlijk verbeterde versie van Fix my Junk, met meer dialogen en eindes, een galerijmodus en ondersteuning voor het gebruik van een controller. Maar waar gaat het verhaal over?

Repareer een kapotte androïde

Je bent een monteur voor androïden die een verzoek heeft ontvangen van een nieuwe klant, dokter Miomaru. Hij komt bij je met zijn persoonlijke androïde, Harima – een oud, bijna defect model. Op verzoek van Miomaru begin je met het repareren van Harima. Je sluit de snoeren aan, vervangt onderdelen en wekt de functies die kapot waren gegaan weer tot leven. Het lijkt een simpele mechanische reparatie, maar het blijkt al snel veel meer dan zomaar het vervangen van onderdelen. Terwijl je meer van Harima en Miomaru te weten komt, realiseer je je dat je niet langer een androïde demonteert, maar juist haar verleden onderzoekt. Je merkt namelijk dat door het aansluiten van snoeren herinneringen worden opgeroepen, herinneringen die ze juist probeerden te vergeten. Hierdoor word je gedwongen hun hartverscheurende smeekbeden aan te horen en schokkende waarheden onder ogen te zien.

Naast de klassieke visual novel keuzemomenten die het verloop van het verhaal bepalen, mag je ook aan de slag met minigames. Kijk in Harima’s lichaam en vind de onderdelen die gerepareerd moeten worden via verschillende minigames. Mocht je meer willen weten over Save My Scrap, lees dan verder op de officiële website. Komt deze titel op jouw wensenlijstje?