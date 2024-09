The Legend of Zelda Echoes of Wisdom krijgt launch trailer

Jahoor, het is zover! Het aftellen zit erop. We kunnen vanaf vandaag officieel aan de slag met The Legend of Zelda Echoes of Wisdom! Nintendo vond het een goed idee om dit te vieren door nog een aller laatste launch trailer te delen voor de game. Deze trailer van slechts 52 seconden bestaat bestaat veelal beelden uit van voorgaande trailers. Je kunt hem dus zonder gevaar voor spoilers hieronder bekijken.

The legend of Zelda: Echoes of Wisdom is de eerste officiële Zelda-game waarin we ook echt met Zelda spelen. En dit is niet een simpele verandering de gameplay die we gewend zijn van een 2D Zelda gaat hier namelijk ook mee op de schop. Waar Link het moest hebben van zijn betrouwbare zwaard en items gebruikt Zelda haar nieuwe Tri Rod waarmee zij de titulaire Echoes kan laten verschijnen in de wereld. Echoes zijn imitaties van allerlei objecten en personages in de wereld. Hierbij kun je denken aan: tafels, planten en zelfs een aantal vijanden. Deze Echoes stellen je instaat om puzzels op meerdere manieren op te lossen en met vijanden te vechten.

Vandaag zijn de reviews voor de game online gegaan. Echoes of Wisdom geniet nu van een 86 op Metacritic. Onze Jorden mocht de game namens ons onder de loep nemen. Hij gaf hem zelfs een 93. In zijn review prees hij de game vooral voor de vrijheden die je hebt om puzzels op te lossen en tegen te vechten. Ook was hij te spreken over de manieren waarop deze 2D-Zelda inspiratie heeft gepakt bij de 3D Zelda’s als Tears of the Kingdom en Breath of the Wild. Ben jij ook van plan om vanaf vandaag met The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!