Tayutama: Kiss on my Deity komt later deze maand uit

Afgelopen januari kwam naar buiten dat er een remaster van Tayutama: Kiss on my Deity naar de Nintendo Switch komt. Over een releasedatum was toen nog niets bekend. Echter, daar is zojuist verandering in gekomen. De game zal op 27 maart 2025 wereldwijd verschijnen. Ook zal hij de volgende talen ondersteunen: Engels, Japans, Traditioneel Chinees en Vereenvoudigd Chinees.

Tayutama: Kiss on my Deity is een visual novel die oorspronkelijk al uit 2008 is. Met deze remaster, een all-ages versie, zal de game ook toegankelijker worden voor het hedendaagse publiek. Het verhaal volgt de jongen Yuri Mito die op een dag de goddelijke bewaakster van een relikwie ontmoet. Hij leert dat die relikwie de Tayutai vasthoudt, want de Tayutai zijn een groot gevaar voor de mensheid. Wanneer op een dag de relikwie alsnog breekt, breken de Tayutai los. Vervolgens moet Yuri met onder andere de hulp van de reïncarnatie van de bewaakster de Tayutai bestrijden. En dan voornamelijk te onderzoeken of mens en Tayutai op een of ander manier samen kunnen leven.

