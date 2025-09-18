Volgende week verschijnt The Touryst Deluxe op de Nintendo Switch 2

Ongeveer een maand geleden kwam het nieuws naar buiten dat The Touryst Deluxe naar Nintendo’s tweede hybride console gaat komen. Het bleef nog even de vraag wanneer het spel precies op de Switch 2 speelbaar zou zijn, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Dankzij de Nintendo eShop weten we namelijk dat de game donderdag 25 september verschijnt. Tevens is de prijs van €19,99 nu bekend en dat betekent dat de prijs in vergelijking met het origineel onveranderd is.

In The Touryst ga je op avontuur op Monument Islands. Op dit eiland is zoveel te doen, dat je wellicht niet eens weet waar je moet beginnen. Zo heb je de mogelijkheid om een duik te nemen in de diepe oceaan en naar de speelhal te gaan. Als toerist maak je hoe dan ook de reis die je altijd al had willen maken! Omdat de Deluxe-versie nu uitkomt op de Switch 2, maakt deze titel gebruik van surroundgeluid, 4K-resolutie en HDR. Daarbij is er ook extra content toegevoegd middels nieuwe missies en voorwerpen.