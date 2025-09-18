Nintendo Switch Online maakt profieliconen voor komende maand bekend

Het is al een langere tijd zo dat Nintendo gamers nieuwe profieliconen aanbiedt. Via Nintendo Switch Online kun je je My Nintendo Platina Punten inwisselen voor nieuwe afbeeldingen, achtergronden en randen voor je profiel op Switch en Switch 2. Deze line-up wisselt iedere week en deze week kun je nog een laatste ronde van Kirby and the Forgotten Land vrijspelen. Deze bestaat uit 26 personages, 8 achtergronden en vijf kaders. Deze zijn tot 25-09 02:59 beschikbaar.

Daarna schiet Nintendo naar het heelal. Vanaf de 25ste kun je namelijk in drie verschillende rondes iconen rondom Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2 vrijspelen. Ook hier duurt iedere ronde een week. Een aantal voorbeelden zijn al te zien hieronder, maar net als met Kirby zal er meer variatie mogelijk zijn.