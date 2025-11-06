Nieuwe overzichtstrailer voor Kirby Air Riders

Op 20 november komt Kirby Air Riders uit voor de Nintendo Switch 2. Onlangs nog kregen we volop beelden te zien tijdens de speciale Nintendo Direct die aan deze game was gewijd. Mocht je na al dat nieuws nog niet genoeg gezien hebben, dan is er nu een nieuwe zeven minuten durende overzichtstrailer. Helaas voor nu alleen nog in het Japans, maar mocht de Engelse versie uitkomen dan voegen we die uiteraard toe aan dit bericht.

Deze video geeft een korte behapbare samenvatting van de beide Nintendo Directs uit oktober en augustus. Check vooral ook nog even onze preview mocht je dat nog niet gedaan hebben. Wij waren positief verrast en kijken erg uit naar de volledige game. Over precies twee weken is het zover! Wie voor die tijd al aan het racen wil slaan kan dat aankomend en volgend weekend doen tijdens het online Kirby Air Riders Global Test Ride-evenement.