[Review] Nintendo Switch 2 Welcome Tour – Spelenderwijs leren over de nieuwe console

Nintendo Switch 2 Welcome Tour – Spelenderwijs leren over de nieuwe...

De Wii had Wii Sports, de Wii U had Nintendo Land, de Switch had 1-2-Switch en de Switch 2 heeft Nintendo Switch 2 Welcome Tour gekregen. Hoewel alle spellen verschillend van elkaar zijn, hebben deze games één ding met elkaar gemeen: ze laten vanaf de releasedag zien wat de desbetreffende console allemaal kan doen. Tijdens de aankondiging van Nintendo Switch 2 Welcome Tour ontstond er toch wel wat ophef. Dit kwam doordat de titel niet gratis zou zijn. Ikzelf maakte me niet druk omdat het maar om 10 euro zou gaan. Daarom wachtte rustig af tot het spel zou verschijnen. Inmiddels heb ik de game kunnen spelen en kan ik nu in ieder geval al zeggen dat die erg informatief is. Maar is het ook leuk om uit te proberen voor een tientje? Dat lees je in deze review!

Speel diverse minigames

Als je verwacht dat Nintendo Switch 2 Welcome Tour echt een game zou zijn, dan heb je het mis. Het is namelijk eerder een interactieve tentoonstelling van alles wat de Nintendo Switch 2 en een paar accessoires te bieden heeft. Toch bevat deze titel een handjevol minigames. Om precies te zijn, zijn er in totaal 20 verschillende spelletjes. Hiervan hebben er een aantal twee, drie of zelfs vier variaties. Het zal je dan ook niks verbazen dat de minigames alsmaar moeilijker worden.

De variaties zijn trouwens niet al vanaf moment één ontgrendeld. Je moet immers eerst het correcte aantal medailles in bezit hebben. Deze verkrijg je door de korte spelletjes perfect uit te voeren. Zoals je misschien al wel verwacht, laten de minigames alles zien wat de Nintendo Switch 2 kan. Er is bijvoorbeeld een game die heel erg lijkt op Twister. Je moet dan alleen jouw vingers op gekleurde rondjes op het touchscreen plaatsen in plaats van jouw voeten op een plastic zeil. Deze vond ik ondanks de vergelijking met Twister erg origineel en eigenlijk nog best complex. Verder kun je minigames verwachten die de muisbesturing gebruiken en zelfs de Switch 2-camera.

Tijdens het kijken van de overzichtstrailer kwam het spelletje met de naam gezichtsuitdrukkingen voorbij. Het leek mij erg leuk om te proberen hetzelfde gezicht te trekken. Echter heb ik bij de lancering van de Nintendo Switch 2 niet de camera gekocht. Dat betekent dus dat ik deze minigame niet kan spelen. Tevens heb je bij het spelletje 4K-pixeljacht: Vijf pixels een, hoe kan het ook anders, 4K beeldscherm nodig. Mocht je die dus niet hebben, dan kun je die evenals niet spelen.

Ga aan de slag met techdemo’s

Buiten de minigames om, zijn er ook nog 14 techdemo’s te vinden. Net als dat bij de minigames het geval is, heb je bij de techdemo’s ook een bepaald aantal medailles nodig om ermee aan de slag te gaan. Deze laten al spelende zien, voelen of ervaren hoe het is om de Nintendo Switch 2 te gebruiken. In de eerste techdemo, Physics: Maracas, transformeren de Joy-Con 2-controllers in twee sambaballen. Nu vraag je je misschien af wat daar het nut van is, maar dit is om je de HD-trilfunctie 2 te laten voelen. Je kan er voor kiezen om allemaal kleine balletjes te voelen of één heel zwaar balletje. Dit werkt verrassend goed en ik ben dus ook benieuwd of andere spellen de HD-trilfunctie 2 net zo gedetailleerd kunnen gebruiken. Andere techdemo’s kunnen de HDR-functie laten zien of je stem vervormen middels de ingebouwde microfoon.

Informatieve quizzen die je niet over mag slaan, althans…

Met de minigames en techdemo’s kun je je echt wel eventjes vermaken, maar waar Nintendo Switch 2 Welcome Tour echt voor bedoeld is, is om je van alles te leren over de nieuwe console. Dat is dan ook de reden dat er overal quizzen te vinden zijn. Voordat je aan een quiz kan beginnen, moet je natuurlijk wel het een en ander over het onderwerp weten. Gelukkig laat het spel je eerst informatie lezen over bijvoorbeeld de afneembare kabel van de Switch 2-voeding, de houderventilator en het vast- en losmaken van de Joy-Con 2-controllers aan de houder.

Mocht je toch een fout maken tijdens een quiz, raak dan niet meteen in paniek. Het onderwerp waarover je een fout hebt gemaakt wordt namelijk uitgelicht door een uitroepteken. Je mag dan in alle rust nogmaals de uitleg doorlezen, waarna je opnieuw de quiz kunt proberen. Ik vond het trouwens grappig om te zien dat niet alle antwoorden serieus zijn. Zo was er een vraag die ging over het veranderen van de muisbesturing naar de normale besturing. Dit gebeurt natuurlijk door de Joy-Con 2 op te tillen, maar een ander antwoord was “door contact op te nemen met Nintendo”. Hierom moest ik stiekem wel lachen, want het zou echt absurd zijn als dat de manier was om de besturing te veranderen. Procentueel gezien maak je soms dus ook nog eens meer kans om het juiste antwoord aan te klikken.

Het is trouwens niet verplicht om de quizzen te voltooien en zelfs niet om de feitjes en weetjes te lezen. Toch zou ik zeggen dat die informatie echt een groot onderdeel is van dit spel. Daarom raad ik deze game ook niet aan voor mensen die niet van plan zijn aan de slag te gaan met de quizzen. Je kan dan natuurlijk wel aan de slag met de minigames en techdemo’s, maar daar vlieg je dan wat mij betreft te snel doorheen.

Verzamel stempels en breng gevonden voorwerpen naar de balie

Het is trouwens niet mogelijk om meteen vanaf het begin af aan naar bijvoorbeeld de Nintendo Switch 2-Pro-controller te wandelen. Elk gebied, op de eerste na, moet namelijk ontgrendeld worden. Dit gaat overigens erg simpel: je hoeft alleen maar alle stempels te verzamelen. Deze stempelplekken zijn te vinden vlakbij bij interessante punten. Zo kun je denken aan de ZL-knop, de bovenste USB Type-C poort en het NFC-aanraakpunt. Bij het eerste gebied, wat de linker Joy-Con 2 is, keek ik op een gegeven moment zelfs naar mijn eigen controller om te kijken waar eventueel nog een stempelplek zou zijn. In principe kun je dit ook bij alle overige accessoires doen, al zal het wat lastiger zijn om de Switch 2-houder van zijn plek te halen.

Het laatste waar ik het nog even kort over wil hebben zijn de gevonden voorwerpen die je kunt vinden. Bezoekers van het museum zijn deze spullen kwijtgeraakt en kunnen variëren van een boek tot een bril. Jammer genoeg kun je de items niet zelf teruggeven aan de persoon die hetgeen is verloren, maar moet je het langsbrengen bij de balie. Misschien lijkt het jullie leuk om op zoek te gaan naar deze spulletjes, al moet je wel weten dat je niks terug krijgt voor het vinden ervan.

Grafisch niet super geweldig, maar dat zijn de laadtijden wel!

Aan het begin van Nintendo Switch 2 Welcome Tour mag je één van de tientallen personages uitkiezen. Deze kan jezelf representeren of je kiest er gewoon eentje uit die je mooi vindt. Dezelfde soort mensen zijn trouwens overal in het spel te vinden. Hoewel ze er super minimalistisch uitzien, zorgen ze ervoor dat de tentoonstelling levendig aanvoelt. De stijl van deze karakters zijn, zoals je hieronder kunt zien, het best te vergelijken met kleine speelgoedpoppetjes. De in-game modellen van de Joy-Con 2-controllers, de Switch 2-houder etcetera, zijn daarentegen wel echt van hoge kwaliteit. Daardoor zien ze er precies zo uit als de echte spullen van de console.

Toch betekent het naar mijn mening niet dat Nintendo Switch 2 Welcome Tour een grafisch hoogstandje is. Andere titels die donderdag 5 juni verschenen zijn grafisch namelijk veel mooier. Wel moet ik eerlijk zeggen dat het spel binnen een mum van tijd is opgestart. Daarbij gebeurt het snel reizen van de ene naar de andere plek letterlijk binnen een seconde, wat stiekem best wel gaaf is om te zien bij deze nieuwe console.