[Review] Dragon Ball: Sparking! Zero – goed, maar niet bijzonder

Over de jaren heen zijn er vele verschillende vechtspellen van Dragon Ball verschenen. Eén van die subseries is Budokai Tenkaichi waar al ruim 10 jaar geen nieuwe game in was verschenen. Nu is er dan Sparking! Zero. Deze verscheen vorig jaar al voor andere systemen, maar nu dan ook voor de Switch 2. Dus hoe bevalt deze 3D brawler en de hoeveelheid content? Goed, maar had wat meer mogen hebben.

Vele personages zorgt dat er voor iedereen iets is

Het spel heeft meer dan 180 verschillende personages die van de gehele franchise afkomen. Niet alleen vele variaties van populaire opties als Goku en Vegeta, maar ook meer obscure en onbekendere personages hebben een kans om te schijnen. Hoe dan ook zeer waarschijnlijk zit jouw favoriet er tussen. En zelfs de verschillende versies van een personage zijn uniek met verschillende movesets die goed uitgewerkt zijn. Je moet geen enorme verschillen verwachten, maar verschillend genoeg om het leuk te houden.

De basisbesturing is simpel en hoewel de game je in een openingstutorial wat basiselementen uitlegt, zul je daar niet genoeg aan hebben. Gelukkig kun je een uitgebreide tutorial openen die stukje voor stukje basiselementen uitlegt, maar ook geavanceerde moves kunnen op deze manier geleerd worden. Dat is zeker fijn, want online, en bij Episode Battle ga je zeker dat nodig hebben.

Verschillende modussen met één bijzondere

De game heeft verschillende modussen om doorheen te spelen. Natuurlijk heb je online gevechten, lokaal tegen een CPU of lokaal tegen andere personen. Het zijn voornamelijk de standaard opties met vechtspellen. Naast standaard opties kun je ook een toernooi opstellen en custom battles met dialoog maken. Het is was oppervlakkig gemaakt, maar wel grappig om eens te proberen. Zeker als je wel eens een specifieke matchup hebt gewild in de serie.

Daarnaast heb je nog Episode Battle waar je eigenlijk de meeste unieke content uit haalt. Hier ga je door het verhaal van Dragon Ball heen door middel van grote gevechten. Dit door de ogen van één van de acht speelbare personages. Wat het interessant maakt, is dat het niet standaard is hoe het verhaal loopt. Op verschillende momenten kun je keuzes maken die de verhaallijn beïnvloeden.

Het zorgt voor een beetje variatie en leuke scenario’s die als het ware een “wat als” gevoel geeft. Natuurlijk is niets hiervan canon Helaas helpt de game je niet met uitleg wat je kunt doen om de verschillende opties te krijgen. Het is wel een modus die wat meer voor de fans van de serie zijn, aangezien het alleen belangrijke momenten pakt. Je mist dus wel redelijk wat context als je de serie niet hebt gezien.

Genoeg vrij te spelen

De game heeft eigenlijk een erg goede manier van progressie. Ieder gevecht levert geld op om uit te geven in een shop en soms ook speciale beloningen zoals nieuwe titels om te gebruiken of het vrijspelen van bepaalde achievements die weer andere extra’s geven. Zoals de Dragon Balls die je kunt gebruiken om personages, power level te verhogen en meer. Doordat er zo veel vrij te spelen is, heb je constant het idee dat je wat bereikt.

Goede resolutie, mindere framerate

De game ziet er prachtig uit, de wereld en scènes hebben uitstekende hoge resolutie assets. Hierdoor lijkt het echt alsof je in een anime en manga wordt gezogen. Het is ergens wel jammer dat de scènes veelal bestaan uit manga panelen. Het is dan ook raar/jammer dat de slechte performance met lag tijdens het tonen van deze panelen nogal eens opduikt. Ook in menu’s merk je soms duidelijk haperingen. Heel eerlijk vind ik dat gek en slordig.

Zeker aangezien dat niet gebeurd tijdens gevechten. Ook de performance bij gevechten is niet helemaal top. Nu is de game daar wel stabiel, maar voor een game als dit wil je eigenlijk 60 fps hebben. Helaas is dat bij deze game gelockt op 30 fps. Dit is zowel in de handheldmodus als op de tv het geval