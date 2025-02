Wario Land 4 is vanaf volgende week te spelen voor NSO+-leden

Volgende week vrijdag, op Valentijnsdag, wordt er weer een nieuwe game toegevoegd aan de bibliotheek van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Ditmaal gaat het om een Game Boy Advance-spel, met de naam Wario Land 4. Zoals de titel al een beetje weggeeft, gaat het om het vierde deel uit de Wario Land-serie. Deze platformgame verscheen oorspronkelijk in november 2001, maar is binnenkort dus ook te spelen op de Nintendo Switch via de GBA-app.

Zoals inmiddels bijna iedereen weet is Wario gek op alles dat met schatten te maken heeft. Daarom boft deze hebberige held in Wario Land 4, want hij heeft zijn grootste vondst ooit ontdekt. Wario is namelijk een gouden piramide tegengekomen, die gevuld is met rijkdom! Er is alleen wel één klein probleempje: de inwoners van diezelfde piramide geven zich zomaar niet gewonnen. Gelukkig heeft Wario van alles in petto om zijn plannetje te laten slagen, aangezien hij in dit spel kan veranderen in Bat Wario, Bouncy Wario en Zombie Wario.

Wil je graag visueel kennis maken met deze game? Bekijk dan hieronder de trailer.

Ga jij op 14 februari dit platformspel uitproberen of heb je ‘m nog vers in jouw geheugen zitten? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!