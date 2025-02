Puyo Puyo Champions krijgt een fysieke release op Nintendo Switch

Limited Run Games heeft aangekondigd dat Puyo Puyo Champions binnenkort ook fysiek beschikbaar komt op de Nintendo Switch. Tot nu toe was de game sinds 2019 uitsluitend digitaal te verkrijgen via de eShop, maar nu kunnen verzamelaars de titel aan hun fysieke collectie toevoegen.

Puyo Puyo Champions is een snelle en competitieve puzzelgame die zowel casual spelers als fans van de puzzelserie aanspreekt. Het spel is gebaseerd op de regels van Puyo Puyo 2 en Puyo Puyo Fever en draait om het creëren van strategische kettingreacties om tegenstanders te verslaan. Spelers kunnen lokaal met vrienden spelen of online de strijd aangaan via Puyo Puyo League en Free Play. Daarnaast is het mogelijk om toernooien te organiseren met maximaal acht deelnemers en kun je kiezen om te spelen volgens de regels van Puyo Puyo 2 of Puyo Puyo Fever.

