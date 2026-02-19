Wax Heads aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever Curve Games en ontwikkelaar Patattie Games hebben aangekondigd dat Wax Heads ook naar de Nintendo Switch komt. Deze game, een ‘cozy-punk narrative sim’ was eerder al aangekondigd voor Steam, maar komt op dezelfde datum ook naar de Nintendo Switch. Dat is op 5 mei om precies te zijn. Voor iedereen die benieuwd is naar deze kleurrijke titel kun je hieronder alvast een trailer bekijken.

Waar gaat Wax Heads over?

In Wax Heads werk jij in een record store die moeite moet doen om het hoofd boven water te houden. Help de vele aandoenlijke, excentrieke en besluiteloze klanten hun nieuwe perfecte CD te vinden terwijl je met je collega’s de ins-and-outs van de muziekwereld bespreekt. Met andere woorden, zorg ervoor dat deze CD winkel zijn ritme weer vind! Ontcijfer de vele raadselachtige hints van je klanten over wat ze leuk vinden, en los kleine puzzels op om de juiste CD te vinden.

Luister naar een originele soundtrack welke vele genres aanhaalt, en precies dat nostalgische gevoel probeert neer te zetten van muziekwinkels, terwijl je je verdiept in de meer dan 80 handgetekende CD hoezen, elk met hun eigen verhaal. Is de zanger van de Scandinavische band Jarhead echt vermoord door hun bandleden? Is het waar dat rapper RXXX vroeger een tv programma voor kinderen had? En heeft iemand ooit Mimi gezien?