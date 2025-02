Westerse release voor Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy

Dungeon crawler Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy verscheen vorig jaar in Japan, maar een Westerse release leek uit te blijven. Tot nu! Idea Factory heeft vandaag aangekondigd de game ook naar onze kant van de wereld te brengen. Wat kunnen we precies verwachten van deze game? Want hoewel het eerste deel van de Mado Monogatari-serie al in 1990 uitkwam, maakte Europa pas in 2014 kennis met ‘Sorcery Saga’.

Fia and the Wondrous Academy gaat over de titulaire Fia, een vrolijk meisje op de magie-academie. Uiteraard is een dergelijke school niet zonder uitdagingen, en zal Fia met haar klasgenoten het nodige moeten overwinnen. Een belangrijk deel van de game breng je daarom door in willekeurig gegenereerde dungeons, waar je monsters in turn-based gevechten bestrijdt. Uiteraard leer je ook van je gevechten, en zul je steeds meer praktische magische spreuken leren. Daarnaast kun je ook de school verkennen. Even socializen met je klasgenoten of eten koken dat in de dungeon van pas komt kan allemaal daar! In onderstaande trailer krijg je een beter beeld van de stijl van de game. Zet jij hem op je lijstje?