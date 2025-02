Eerste update voor Mario & Luigi: Brothership

Ben jij Mario & Luigi: Brothership momenteel aan het spelen? Dan is het tijd om de game te updaten. Nintendo bracht gisteren namelijk de eerste update voor de game uit. In deze versie 1.0.1. vind je geen nieuwe content, maar wel een aantal bug fixes. Het volledige overzicht van de patch notes is te lezen op de support pagina van Nintendo. Hopelijk zijn met deze update alle issues verholpen.

Mario & Luigi: Brothership verscheen afgelopen november voor de Nintendo Switch. Mocht je onze review gemist hebben, die kun je hier lezen. Wij gaven de game een 7,8. Het is een charmante RPG, maar wel met wat dode momenten.

