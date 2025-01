Windswept waait zich dit jaar een weg naar de Switch

Windswept, een 2D-platformer over een eend en een schildpad, komt naar de Nintendo Switch. Na een zeer succesvolle Kickstarter-campagne kondigen Top Hat Studios en ontwikkelaar WeatherFell dit project aan voor het voorjaar van 2025, maar geven nog geen releasedatum. Wel hebben ze een trailer gedeeld, die je onderaan dit bericht kunt bekijken.

Een platformer met twee personages in de hoofdrol. Dat kan maar één ding betekenen, toch? Juist: co-op! Even uitvechten wie de eend is en wie de schildpad, en het gamen kan beginnen. In Windswept speel je door door 40 handmatig ontworpen levels verdeeld over vijf uiteenlopende werelden in een kenmerkende, nostalgische jaren-90-stijl. De controls zijn eenvoudig, maar dat wil niet zeggen dat de gameplay dat ook is. Begeleid Marbles en Checkers samen of in je eentje door de game en help ze hun weg naar huis te vinden.

Gaat deze op jouw wishlist? Laat het ons weten in de comments!