Balatro al meer dan 5 miljoen keer verkocht

Een grote kans dat je van Balatro gehoord hebt, want deze poker-roguelike is enorm populair. En dat blijkt ook wel uit de recent gedeelde verkoopcijfers. Uitgever Playstack en ontwikkelaar LocalThunk maken op X bekend dat de game sinds de release wereldwijd op alle platformen al meer dan 5 miljoen keer is verkocht. Wat een mijlpaal voor een indie-game.

