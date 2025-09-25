Kemco onthult teaser en details voor Depth Loop

Kemco heeft een nieuwe teaser uitgebracht voor Depth Loop, dat in 2026 naar Nintendo Switch en Switch 2 komt. Het spel speelt zich af in een toekomst waar bijna alle mensen zijn verdwenen. In een onderwaterbasis probeert een groep wetenschappers te overleven, maar er blijkt een verrader tussen hen te zitten.

Je neemt deel aan een soort “weerwolfspel” waarin je moet ontdekken wie te vertrouwen is en wie niet. Elke ronde geeft je meer informatie over de personages en de geheimen van de basis Mag Mell. Het verhaal is bedacht door Jiro Ishii, die ook bekend is van 428: Shibuya Scramble. Depth Loop is een mix van visual novel en strategie, waarbij je steeds opnieuw speelt om de waarheid te ontdekken. Met twaalf personages en meer dan 30 uur spelplezier is er genoeg te ontdekken en uit te zoeken

Durf jij de verrader te ontmaskeren in Mag Mell? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!