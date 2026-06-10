Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition komt in september ook naar de Switch 2

Na de recente aankondiging van Wo Long 2: Wings of Ember volgt nu de onthulling dat het eerste deel – Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition – ook naar de Switch 2 gaat komen! Dat maken uitgever Koei Tecmo en ontwikkelaar Team NINJA bekend. Ook kondigen de bedrijven aan wanneer dit gaat gebeuren, namelijk op 3 september. Het origineel – Wo Long: Fallen Dynasty – werd in 2023 voor het eerst uitgebracht voor PlayStation 4 & 5, Xbox Series, Xbox One en pc. De latere Complete Edition verscheen in 2024 op dezelfde platforms. En nu komt die versie ook nog naar de Switch 2.

Wat krijg je allemaal met de Complete Edition van Wo Long: Fallen Dynasty? Nou die bevat de basisgame, drie DLC-pakketten: ‘Battle of Zhongyuan’, ‘Conqueror of Jiangdong’ en ‘Upheaval in Jingxiang’, én alle extra content, inclusief samenwerkings-DLC’s met NARAKA: BLADEPOINT, Lies of P en Nioh 2. Bekijk de aankondigingstrailer hieronder!