Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt begin 2027

Koei Tecmo heeft vandaag een gloednieuwe game onthuld tijdens de Xbox Games Showcase. Er komt begin volgend jaar een vervolg op Wo Long: Fallen Dynasty uit. Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt dan namelijk voor de Switch 2, Xbox Series S|X, PS5 en pc.

Veel is er nog niet bekend over de game, maar we weten al wel wat informatie dankzij de trailer. Zo zullen er grootschalige gevechten in het spel zitten en zal het draaien om het leren van Chineze vechtkunsten. Dit alles om de Three Kingdoms terug te veroveren van de hordes demonen. Dit doe je niet alleen, maar met verschillende helden uit de geschiedenis.