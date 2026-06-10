Otome-titel 9 R.I.P. sequel verschijnt deze herfst (Switch)

In maart werd onthuld dat het vervolg op otome-game 9 R.I.P. ook naar het Westen gaat komen. Maar wanneer bleef nog de grote vraag. Een precieze releasedatum is er nog steeds niet, maar we weten nu wel dat het ergens in de herfst gaat zijn. Dat maakt uitgever Idea Factory International bekend. Eigenlijk is dit geen heel grote verrassing aangezien we deze periode al vermoedden. Een release rondom Halloween zou namelijk zeer toepasselijk zijn. Ook het eerste deel, de wat ‘creepy’ otome-game 9 R.I.P. kwam in de maand oktober uit (in 2024). Dus het ligt erg voor de hand dat ook 9 R.I.P. sequel in oktober gereleased gaat worden. Maar we wachten de aankondiging met de precieze datum rustig af.

9 R.I.P. is een otome die zich richt op het bovennatuurlijke. Iets waar de hoofdpersoon – Misa Isshiki – helemaal niet in gelooft trouwens, al die onzin! Maar je voelt de bui ongetwijfeld al hangen. Afhankelijk van jouw keuzes kom je namelijk in contact met verschillende soorten bovennatuurlijke verschijnselen én mannen! Het vervolg gaat verder waar het eerste deel eindigde. Na de gebeurtenissen van 9 R.I.P. bevindt Misa zich op een kruispunt in haar liefdesleven en moet ze de gevolgen van haar daden tijdens haar tweede jaar op de middelbare school onder ogen zien. Nieuwe uitdagingen wachten op haar, afhankelijk van de keuzes die ze maakt. Zal ze hetzelfde pad blijven volgen of een compleet andere weg inslaan?

Het vervolg – 9 R.I.P sequel – bevat 9 complete verhaallijnen, waaronder directe vervolgen op de Hemelse en Goddelijke Eindes uit 9 R.I.P. Daarnaast introduceert het nieuwe personages en bonuscontent. Vergeet niet een kijkje te nemen op de officiële website, die is namelijk geüpdatet met meer informatie over de personages, gameplay en muziek.

Staat 9 R.I.P. sequel ook op jouw wensenlijstje?