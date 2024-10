Splatoween vindt eind oktober plaats in Splatoon 3

Na het Grand Festival van vorige maand in Splatoon 3 werd helaas het einde van de reguliere updates aangekondigd. Wel werd erbij gezegd dat spelers nog terugkerende Splatfest kunnen verwachten, zoals Splatoween. Zojuist heeft Nintendo Nederland op X (het voormalige Twitter) onthuld dat Splatoween later deze maand plaats zal vinden. Tijdens Splatoween zal Splatoon 3 geheel in halloweensferen gehuld zijn. En mogelijk verkleden Splatoon 3-spelers zich in de game ook wel om helemaal in de stemming te komen.

Het zal plaatsvinden van zaterdag 26 oktober 2024 om 02.00 uur tot maandag 28 oktober 2024 00.59 uur. Dit is tevens het weekend dat de klok een uur achteruitgaat. Tijdens Splatoween staat er weer een vraag centraal. De vraag luidt: “Wat zou jij zijn in een fantasiewereld? Tovenaar, ridder of ninja?” Iedereen mag binnenkort in de game gaan stemmen en zijn team kiezen. Wanneer het Splatfest afgelopen is, zal de uitleg bekendgemaakt worden. Dan weten we welk team de winnaar is.

Voor welk team kies jij? Laat het ons weten in de reacties!