Otome visual novel Battlefield Waltz heeft een releasedatum

In de zomer lieten we jullie weten dat Battlefield Waltz was aangekondigd voor een release in het Westen in 2025. Inmiddels is er een releasedatum bekendgemaakt en weten we dat wij deze otome op 8 april 2025 mogen verwelkomen op de Nintendo Switch. Dat heeft uitgever Idea Factory International zojuist wereldkundig gemaakt. Ben je niet bekend met het genre otome visual novels? Lees dan ons overzichtsartikel!



Battlefield Waltz is oorspronkelijk uitgebracht in Japan in 2014 voor de PlayStation Vita. Na lang wachten kunnen binnenkort ook Westerse fans van deze titel genieten. Het hoofdpersonage in deze otome visual novel is Lan, The Maiden of the Cursed Sword. In een poging haar geliefden te beschermen pakt zij een zwaard op. Alleen blijkt dit een vervloekt zwaard te zijn die enorme krachten bezit. Lan heeft geen andere keuze en vertrekt naar militaire academie. Daar ontmoet zij nieuwe mensen en vindt ze wat ze dacht kwijt te zijn, een plek om bij te horen.

De game zal zowel digitaal in de Nintendo eShop als fysiek te koop zijn. De fysieke Day One Edition is vanaf nu te pre-orderen in de Europese webshop van Idea Factory International. Details over een limited edition worden op een later moment bekendgemaakt.

Nieuwsgierig geworden naar deze otome? Bekijk dan de nieuwe opening movie trailer hieronder.