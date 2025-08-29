Yokai Landlord: Monster Mystery aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever Fine en ontwikkelaar Shadow Glove hebben aangekondig dat hun weerwolf-achtige deduction advanture game Yokai Landlord: Monster Mystery naar de Switch komt. De game, waarin jij een huisbaas speelt die erachter probeert te komen welke van je huurder een Yokai is, verscheen afgelopen april op steam. De game is daar heel erg positief ontvangen. Wanneer we kunnen gaan uitzoeken of dit concept ook op de Nintendo Switch werkt is helaas nog niet bekend, een releasedatum is nog niet gegeven. Wel is er een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Yokai Landlord: Monster Mystery speel jij iemand die een appartement erft van zijn vader. Jij gaat door met de traditie om deze te verhuren, maar op een dag verschijnt een mysterieuze man met een vreemde boodschap. “There are Yokai living among the residents in your apartment building.” Vanaf dat moment wil je koste wat het kost uitzoeken die Yokai zijn. Maar dat gaat niet zo makkelijk! Yokai zijn goed in vermommingen, en je zult meer dan alleen een vermoeden hebben om ze uit het appartement te zetten. Vind clues, presenteer deze en gebruik dat om je appartement (hopenlijk) veiliger te maken. Naarmate de game vordert veranderen de seizoenen, en zullen nieuwe huurders de plaats innemen van de oude. Maar zijn dit eigenlijk wel mensen?