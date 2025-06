Yoshi’s Story nu beschikbaar op Nintendo Music

Nintendo voegt met regelmaat nieuwe muziek toe aan Nintendo Music. Afgelopen week werd de soundtrack van Clubhouse Games: 51 Worldwide Classic toegevoegd en inmiddels is de nieuwste aanwinst er ook: Yoshi’s Story. Yoshi’s Story brengt in totaal 49 tracks met zich mee. Yoshi’s Story is een platformer welke je ongetwijfeld nog kent vanuit het Nintendo 64-tijdperk. Het spel werd uitgebracht op 21 december 1997 in Japan. Een jaar later konden ook Europese Nintendo 64-bezitters aan de slag met de platformer.

De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Naast de app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Music from the Nintendo 64 game Yoshi’s Story is now available on the #NintendoMusic app!



Listen now: https://t.co/T4Lapuk80o pic.twitter.com/Q19uI1i7tk — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 24, 2025

