Visual novel Re:Burn The Bonfire of Taiwan aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever eastasiasoft heeft weer een nieuwe game aangekondigd en wel visual novel Re:Burn The Bonfire of Taiwan, ontwikkeld door Toii Games. De game heeft nog geen concrete releasedatum, maar zal ergens in 2025 digitaal verschijnen voor verschillende platforms waaronder de Nintendo Switch.

Re:Burn The Bonfire of Taiwan is een herinterpretatie van de populaire Taiwanese soap ‘The Bonfire of Taiwan’. Deze klassieke soapserie draait om de rivaliteit tussen twee families, gekenmerkt door zakelijke conflicten en persoonlijke wrok. Zoals gewoon is in een visual novel zit jij tijdens de keuzemomenten aan de knoppen voor het verhaal. Jouw keuzes leiden tot verschillende eindes van het conflict tussen de rivaliserende families. In elk hoofdstuk kun je het verhaal vanuit verschillende perspectieven spelen. Daarnaast neem je het op tegen ‘baas’-personages, dat kan in directe gevechten of een verbale oorlog. Bepleit je zaak door het gebruik van items als DNA-testresultaten of echtscheidingsconvenanten en vertrouw op de unieke ondersteunende vaardigheden van andere personages. Natuurlijk mag ook romantiek niet ontbreken, dus ondertussen date je er lustig op los.

Met de aankondiging is er helaas nog geen trailer gedeeld, maar wel zijn er screenshots te vinden op de site van de game. Daaruit wordt duidelijk dat we een anime stijl visual novel mogen verwachten. Neem vooral hier een kijkje als je meer wil zien/weten!

Ben jij nieuwsgierig naar Re:Burn The Bonfire of Taiwan? Laat het ons weten in de reacties!