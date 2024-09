Duck Detective: The Secret Salami krijgt volgende week een fysieke versie

Sinds eind mei 2024 is Duck Detective: The Secret Salami te vinden in de Nintendo eShop en dus te spelen op de Switch. Mocht je gewacht hebben op een fysieke versie, dan heb ik goed nieuws voor je! Vanaf 26 september om 19:00 is deze te bestellen via de website van Super Rare Games. Wees er alleen wel snel bij als je een kopie wilt bemachtigen, want er zijn maar 4000 van gemaakt. Het spel is hier volgende week donderdag voor een bedrag van €42.87 te koop. Let er alleen wel op dat de game pas in december verstuurd wordt. En oh ja, had ik al gezegd dat je bij aankoop vier stickers van personages en een ansichtkaart ontvangt?

In Duck Detective: The Secret Salami sta je in de schoenen van Eugene McQuacklin. Deze eend, en tevens detective, krijgt de taak om op zoek te gaan naar antwoorden. Zoals een echte detective betaamt doe je dit door verdachten te inspecteren en te ondervragen. Verder is het volledige spel, die ongeveer drie uur duurt, ingesproken door stemacteurs. Gaat het jou lukken om deze zaak op te lossen?

Hieronder is de oorspronkelijke releasetrailer van deze titel te bekijken:

Ben jij van plan de fysieke versie van Duck Detective: The Secret Salami aan te schaffen? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!