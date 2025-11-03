Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga krijgt flinke update

De onlangs verschenen game Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga heeft een update gekregen, welke met name voor Switch 2-bezitters extra interessant is. De update voor Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga zorgt er namelijk onder andere voor dat Switch 2-spelers de game in 4K-resolutie kunnen spelen. Speel je de game in handheld mode, dan kun je in HD-kwaliteit spelen. Verder brengt de update ook bug-fixex met zich mee en wordt nu ook HD-rumble ondersteund.

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga is een cross-over fighting game waarbij je favoriete personages uit zowel YS als Trails met elkaar op de vuist gaan. Fan-favoriete helden en rivalen clashen in gevechten die ooit onmogelijk waren, met support van personages uit andere Falcom’s klassieke titels. Met nieuwe graphics, complete voice-acting, couch en online multiplayer en nieuwe content om te unlocken is deze versie uitgebreider dan ooit.