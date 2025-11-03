Intertoys komt met eerste Nintendo shop in de Benelux

Vanaf komende zaterdag, 8 november, opent er bij de Intertoys XL in Eindhoven Heuvel-galerie een heuze Nintendo shop. Dit betekent dat Nintendo een geheel gethematiseerd gedeelte krijg binnen de Intertoys waar alle producten rondom Nintendo verzamelt zijn. Nu denk je mogelijk met een Nintendo shop aan de Nintendo Stores in Amerika, Japan en de Pop-ups die wij hier hebben gehad bij bijvoorbeeld Dutch Comic Con.

Helaas is dat hier niet het geval. Je hoeft niet te verwachten dat er exclusieve items te koop zijn. Dus producten van de Nintendo Sttores zullen helaas hier niet verschijnen. Mocht je wel eens in Japan zijn geweest komt dit meer overeen met hoe Nintendo in grote winkels als Bic Camera soms een heel gedeelte heeft toegewezen gekregen.