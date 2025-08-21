Ys X: Proud Nordics begin 2026 naar het Westen

Ys X: Proud Nordics werd eerder al aangekondigd voor de Nintendo Switch 2 en inmiddels is ook bevestigd dat het Westen van de game kan gaan genieten. Ys X: Proud Nordics zal namelijk begin 2026 naar het Westen komen. Een specifieke releasedatum werd nog niet genoemd.

In Ys X: Nordics volg je wederom het verhaal van de roodharige avonturier Adol Christin. Dit keer ontmoet hij de trotse piraat Karja Balta, een ontmoeting die hij niet snel zal vergeten! Al snel merken ze dat het lot ze aan elkaar verbind, en dat de mysterieuze kracht van Mana daar iets mee te maken heeft. Terwijl ze op zoek gaan naar een manier om hun magische band te verbreken komen ze al snel in een conflict tussen twee rivaliserende partijen terecht. Aan de ene kant heb je de zeevarende krijgers genaamd de Normans, en aan de andere kant de mysterieuze en schijnbaar onsterfelijke Griegers. Om de mensen van deze plek te redden moeten Adol en Karja niet alleen samen leren werken maar ook ontdekken wat deze vreemde band hun kan brengen.

Grafisch lijkt de game best indrukwekkend te worden. Eerder werd al duidelijk dat de game beschikt over een prestatiemodus die tot 120 frames per seconde haalt. Een enorme vooruitgang ten opzichte van de originele Switch-versie, die meestal op 30 FPS draaide en regelmatig last had van framerate-dips.