[Special] Harry Potter: Quidditch Champions – niet de eerste Zwerkbalgame

Nog even, en dan komt Quidditch Champions uit voor de Nintendo Switch. De aankondiging van deze Harry Potter-game liet vele fans reikhalzend uitkijken naar de release, zodat ze de magische sport waar ze zoveel over hebben gelezen en gezien, eindelijk zelf konden spelen. Zeker nadat bleek dat de tovenaarssport niet in Hogwarts Legacy zou zitten. Maar er zijn misschien ook fans bij wie een belletje uit 2003 gaat rinkelen. Was er niet nóg een Zwerkbalgame? Ja, die was er zeker! Harry Potter: Quidditch World Cup was een titel die fans van de tovenaarsleerling al in de vroege jaren 2000 hun Zwerkbalfantasieën liet uitleven. Nu de release van Quidditch Champions voor de deur staat, spreekt het vanzelf dat we beide games naast elkaar gaan zetten. Hoe verschillen deze Zwerkbalgames van elkaar? En in welke opzichten komen ze juist overeen?

Even een opfrisser, want 2003 is alweer een tijdje geleden. Harry Potter: Quidditch World Cup kwam uit rond dezelfde tijd als Harry Potter en de Geheime Kamer, en ziet er visueel ook zeer vergelijkbaar uit. Je speelde toernooien op Zweinstein, en daarna kon je het WK Zwerkbal spelen als een land naar keuze. Het is een game waar fans met veel nostalgie op terugkijken, ondanks de redelijk repetitieve gameplay. Dit was immers de eerste game waarin je écht Zwerkbal kon spelen, niet alleen als de Jongen Die Bleef Leven achter de Snaai aan vliegen. En dat was magisch.

Vliegles

De verschillen zijn bij het begin al duidelijk. Waar je in Quidditch World Cup begint op Zweinstein en een bestaand afdelingsteam naar keuze kiest, is je eerste taak in Quidditch Champions om je eigen Jager te creëren. In World Cup begeleiden de teamleden van je gekozen ploeg je door de verschillende tutorials, waarna je het opneemt tegen de drie andere afdelingen en zo gaandeweg de gameplay leert. Nadat je de Zwerkbal Cup hebt gewonnen, ben je klaar voor het WK. Hoewel de wedstrijden na een tijdje allemaal op elkaar gaan lijken, speelde je wel in allerlei verschillende nationale stadions. En laten we eerlijk zijn, daar zaten een paar hele mooie tussen!

Quidditch Champions doet het net even anders: je begint in de omvangrijke achtertuin van de familie Wemel, waar de broers en zus je stuk voor stuk de mechanics van het spel uitleggen. Terwijl je dit doorloopt, maak je ook steeds meer eigen teamleden. Daarna verloopt het redelijk hetzelfde: je speelt eerst een cup bij de Wemels, dan een cup op Zweinstein, dan eentje tegen tovenaarsscholen Beauxbatons en Klammfels (waarbij je ook op hun zwerkbalvelden speelt), en dan is het tijd voor het WK. In tegenstelling tot World Cup worden al deze matches in helaas hetzelfde stadion gespeeld.

De Slurk is los, en het spel begint

In World Cup speel je het overgrote deel van een wedstrijd als de Jagers en probeer je met de Slurk te scoren door deze onderling te passen, iets wat in deze game heel soepel ging. Gedurende de game krijg je eens in de zoveel tijd speciale prompts die je kunt gebruiken wanneer jij wilt. Zo komen de Drijvers bijvoorbeeld in het spel – eens in de zoveel tijd krijg je een prompt om een Beuker naar een tegenstander te slaan. Als Wachter speel je alleen als de tegenstander bij je heeft gescoord. Ook kun je speciale manoeuvres uitvoeren, in je eentje of als team. Over de top waren ze absoluut, maar het zag er wel cool uit! Na een tijdje, afhankelijk van hoe je speelt, verschijnt de Snaai ten tonele en vanaf dat moment speel je als de Zoeker. Je racet achter de Snaai aan en probeert in het boost-spoor te blijven dat het balletje achterlaat. Uiteraard probeer je daarbij de andere Zoeker voor te blijven. Hierbuiten gebeurt er niks meer in de rest van het spel, en als de Snaai is gevangen, is het potje afgelopen. Uiteraard krijgt degene die hem vangt een extra 150 punten, volgens de ‘officiële’ regels.

Zwerkbal in 2024

In Quidditch Champions gaat dit grotendeels op de schop. De gameplay van World Cup is vermakelijk, maar het bleef altijd jammer dat je vrij beperkt was in het aantal spelers waarmee je daadwerkelijk kon spelen. Daar brengt Quidditch Champions verandering in. Op ieder moment in het spel kun je schakelen tussen de verschillende Jagers, de Wachter en de Drijver. Drijver enkelvoud, want in deze game heeft je team er maar één. In de setting van deze game is eentje dan ook genoeg om een paar tegenspelers van hun bezem te tikken. Met twee zouden er misschien maar weinig spelers overblijven, al gaat het maar om een tijdelijke stun. Om het keepen iets interessanter te maken, kun je zo nu en dan boostringen in het veld plaatsen die je teamleden in hun voordeel kunnen gebruiken.

De Zoeker is alleen speelbaar als de Snaai in het spel is en blijft verder buiten beeld. Hoewel er niks mis mee is, is het ergens wel grappig dat het vangen van de Snaai in 23 jaar Harry Potter-games nog steeds hetzelfde werkt. In De Steen Der Wijzen moest je tijdens vliegles al door ringen vliegen, en in Quidditch Champions is dit nog steeds zo. Tuurlijk, het is nu wat dynamischer en je wordt voortdurend bekogeld door beukers en agressieve tegenspelers, maar ringen zijn ringen. Sonic zou er jaloers van worden. Hoe dan ook, het feit dat je zelf kunt wisselen tussen spelers geeft een hoop meer vrijheid in hoe jij het spel wilt spelen. Wil je zelf scoren, of wil je de hele wedstrijd de tegenpartij uitdunnen met Beukers? Gaat misschien vervelen, maar het kan wel.

The rules of the game

Zwerkbal is een lastige sport om tot een game met leuke gameplay om te toveren. De spelregels zijn wat dat betreft een beetje… onhandig. Een speler die zich uitsluitend bezighoudt met het zoeken en achtervolgen van een klein balletje dat én 150 punten oplevert, én de wedstrijd beëindigt, én verder vrij los staat van de rest van het spel? Zie dat maar eens op een leuke manier in een game te verwerken. Laten we niet vergeten dat de langste Zwerkbalwedstrijd ooit maar liefst drie maanden duurde!

De oude game hield deze regels trouw aan, maar in Quidditch Champions is ervoor gekozen om de regels te tweaken. Dit hebben ze gedaan – spoiler alert – door meerdere Snaaien in het spel te brengen. Elke wedstrijd duurt zo’n 8 minuten, en op twee vaste momenten verschijnt er een Snaai ten tonele. Dat wil echter niet zeggen dat je even snel 300 punten voor je team kunt scoren. Om het allemaal wat gelijkwaardiger te houden, levert elke gevangen Snaai 30 punten op. Een gevangen Snaai is dus absoluut geen garantie dat je de wedstrijd hebt gewonnen, en betekent al helemaal niet het einde van de wedstrijd. Het spel eindigt als de tijd op is, of als een team 100 punten heeft gescoord. Heb je zelf geen zin om achter dat gouden balletje aan te vliegen? Dan doet de computer dat voor je.

Online multiplayer

Maar hét grote verschil met World Cup is natuurlijk een kleine uitvinding genaamd het internet. Ten tijde van de oude game was er immers nog weinig sprake van online multiplayer. Maar anno 2024 kun je geen game als deze maken zonder de mogelijkheid om PvP-matches te spelen, dus deze zijn uiteraard van de partij in Quidditch Champions. Je kunt ook voor online co-op kiezen. Ga je online, dan speel je 3v3-wedstrijden, waarbij je zelf tussen twee spelers kunt wisselen. Leuk detail is dat de game crossplay ondersteunt. Tot slot word je in Champions doodgegooid met collectibles en customization-opties voor je spelers, terwijl je in de 2003-game alleen een hoop tovenaarskaarten kon verzamelen.

Harry Potter: Quidditch Champions komt op 8 november uit voor de Nintendo Switch. Staat hij al op jouw verlanglijstje? Of krijg je nu juist zin om World Cup nog eens af te stoffen voor een lekkere dosis nostalgie? Laat het ons weten in de comments!