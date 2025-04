Zelda Notes app voegt wapenreparaties toe aan Switch 2-versies van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom

Nintendo heeft nieuwe informatie gedeeld over de Switch 2-edities van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom. Een opvallende toevoeging is dat spelers nu wapens kunnen repareren via de Zelda Notes app, die gelijktijdig met de nieuwe versies wordt gelanceerd.

In de originele games zorgde de slijtage van wapens voor veel discussie. Dankzij Zelda Notes kunnen spelers dagelijks een willekeurige bonus ontvangen, waaronder wapenreparaties, hartjesherstel, stamina-aanvulling, energiecellen bijladen en speciale maaltijden. Volgens YouTuber Zeltik veranderen deze bonussen elke dag. De app biedt daarnaast extra functies zoals een GPS-achtig systeem voor het vinden van shrines en Korok, nieuwe voice-lines van Prinses Zelda, een prestatiesysteem, en itemdeling tussen spelers. De nieuwe versies van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom verschijnen op 5 juni 2025. De upgradecontent zit inbegrepen op de fysieke cartridges.

