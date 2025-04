Snow Bros. 2 Special is nu beschikbaar op de Nintendo Switch

De klassieke arcadegame Snow Bros. 2 uit 1994 is terug in een compleet nieuw jasje. Snow Bros. 2 Special is nu beschikbaar op Nintendo Switch en biedt een moderne remake van het originele spel, met verbeterde graphics, nieuwe functies en extra spelmodi.

In deze vernieuwde versie worden spelers meegenomen op een vertrouwd avontuur om een prinses te redden van de Demon King. Deze keer zijn er vier speelbare helden met gloednieuwe designs die trouw blijven aan het origineel. Naast de klassieke ervaring zijn er ook verschillende nieuwe modi toegevoegd, zoals Survival Mode, Time Attack, Sky Run en Monster Challenge, waarin je zelfs als vijand kunt spelen. De game ondersteunt co-op voor maximaal vier spelers, zowel lokaal als online. Ook zijn er extra levels, nieuwe eindbazen en meer variatie toegevoegd om zowel nieuwe spelers als fans van het origineel uit te dagen.

Ga jij de sneeuwstorm trotseren in deze moderne klassieker? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!