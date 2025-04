Hyke: Northern Lights verschijnt deze zomer op de Nintendo Switch

Akatsuki Games, Aniplex en Blast Edge Games hebben aangekondigd dat Hyke: Northern Lights, een sfeervolle pixel art actie-RPG, deze zomer naar de Nintendo Switch komt. De aankondiging werd officieel gedeeld tijdens de Indie Live Expo.

In dit top-down avontuur volg je Hyke, een jonge witte heks die de wereld rondreist in de voetsporen van haar moeder, die ooit verantwoordelijk was voor het verwoesten van de wereld. Tijdens haar reis verkent ze gevaarlijke verboden gebieden, ontmoet ze andere heksen met unieke vaardigheden en rust ze uit bij het kampvuur. De game combineert intense actie met rustgevende kampeersegmenten waarin je kunt koken, muziek luisteren en je uitrusting beheren. Spelers kunnen kiezen uit zeven verschillende speelbare personages, elk met hun eigen stijl en strategie. De charmante pixelstijl en de combinatie van verkenning en ontspanning maken van Hyke: Northern Lights een opvallende nieuwe titel.

Wat spreekt jou het meest aan in deze magische reis? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!