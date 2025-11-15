Westerse release Corpse Party Tetralogy Pack geannuleerd

Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Corpse Party Tetralogy Pack een westerse release zou krijgen. Uitgever XSEED Games liet half oktober al weten dat het onzeker was of die release wel door zou gaan. Vandaag is er helaas slecht nieuws voor fans die naar deze release uitkeken. Want de uitgever bericht op hun socials dat de release geannuleerd is. De inhoud van verschillende games in de collectie voldoen niet aan de huidige platformrichtlijnen in het Westen. Lees het hele bericht met de toelichting hieronder.

In het Corpse Party Tetralogy Pack zitten de volgende games: Corpse Party (2021), Corpse Party: Book of Shadows, Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash en Corpse Party: Blood Drive. Enkele daarvan zouden met deze nieuwe bundel voor het eerst speelbaar zijn in het westen. Maar dat gaat dus niet door. Wie het Tetralogy Pack toch graag zou willen aanschaffen kan de collectie importeren vanuit Japan. Op 7 augustus 2025 verscheen daar een fysieke uitgave voor de Nintendo Switch, mét de Engelse taal (ondertiteling). Wellicht een schrale troost voor de Corpse Party-fan die zijn zinnen had gezet op deze Westerse release.