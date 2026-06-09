The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake komt naar de Switch 2

Zelda’s 40ste verjaardag zal niet stilletjes voorbij gaan dit jaar. Nintendo heeft namelijk aangekondigd dat de leak klopt. The Legend of Zelda: Ocarina of Time krijgt een volledige remake. De game zal exclusief naar de Switch 2 komen in 2026. De trailer laat een CGI introductie van het verhaal zien met een kleine teaser van Link. Er is helaas nog geen gameplay, maar dat zal binnenkort waarschijnlijk wel het geval zijn. De eerste teaser is hieronder te bekijken.