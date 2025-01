Nintendo onthult officieel de Switch 2

Het is eindelijk zo ver, Nintendo heeft de Switch 2 officieel onthuld en het is zoals recente leaks het lieten zien. De console en Joy-Con zijn exact zoals recente leaks het lieten zien. De Switch en Joy-Con zijn groter met vernieuwde designs. Veel laat de trailer verder niet echt zien. Zoals verwacht waren er niet echt beelden van nieuwe games afgezien van één langverwachtte game.

Nintendo heeft namelijk de eerste beelden van een nieuwe Mario Kart laten zien. De beelden laten een enkele track zien en niet echt veel gameplay, maar het is zeker een nieuwe track. Daarnaast zal er op 2 april meer onthuld worden in een Nintendo Direct. Ook is er onthuld dat er wereldwijd hands-on events plaats zullen vinden. In Amsterdam is dit van 9 tot en met 11 mei.