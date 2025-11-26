Zooseum-DLC voor Two Point Museum komt later naar Switch 2

Op de dag dat Two Point Museum uitkwam kondigden SEGA en ontwikkelaar Two Point Studios ook al nieuwe DLC aan. Deze Zooseum-DLC had toen nog geen precieze releasedatum. Wel werd aangegeven dat we de nieuwe content nog deze winter mochten verwachten. Dat laatste klopt ook, voor alle platformen behálve de Switch 2 helaas. Op 2 december verschijnt de betaalde Zooseum-DLC voor PS5, Xbox Series en pc. Maar Switch 2-spelers die naar deze nieuwe content uitkeken moeten geduld hebben tot 2026. Helaas is er nog geen concretere aanduiding dan dat het ergens volgend jaar gaat worden.

Het positieve is dat dit je extra tijd geeft om met de basisgame aan de slag te gaan. Mocht je onze review van Two Point Museum gemist hebben, lees die dan vooral nog even. Je vindt hem hier. Two Point Museum is inmiddels het derde deel in de Two Point-reeks van Two Point Studios. Zoals de naam al aangeeft, verruil je hier het ziekenhuis en de universiteit voor je eigen museum. De betaalde Zooseum-DLC – die dus volgend jaar pas verschijnt – voegt een gloednieuwe museumlocatie toe, volledig gewijd aan de wonderen van het wildlife. Hier vind je de teaser trailer mocht je die nog een keer willen bekijken.

Dit jaar volgt nog wel een gratis voorproefje

Hoewel de nieuwe content naar 2026 is opgeschoven mogen we dit jaar nog wel de zogenaamde ‘free taster content’ verwachten, ofwel gratis proefcontent. De makers geven aan dat die voor het einde van dit jaar beschikbaar gaat zijn voor Switch 2-spelers. Hiermee krijgen spelers een voorproefje van een aantal gebieden uit de nieuwe uitbreiding, waaronder de gloednieuwe museumlocatie Silverbottom Park, de eerste ster van de Zooseum-campagne, toegang tot een nieuwe Wildlife Expert, decoraties met een wildlife-thema en een selectie knuffels, boeken, onesies en zelfs posters voor de cadeauwinkel met een Zooseum-thema.