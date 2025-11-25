Content Update 4 voor Hello Kitty Island Adventure is uit

Een kleine twee weken geleden schreven we nog dat de gratis Content Update 4 (CU4) voor Hello Kitty Island Adventure aanstaande was. Voor Nintendo Switch-spelers werd gestreefd naar een release eind november. Vandaag is het zover, CU 4 is uit! Zoals gewoonlijk is voor deze game laat Sunblink dit weten middels een post op de officiële Discord-server. Wat betreft de nieuwe City Town-DLC zullen fans nog even geduld moeten hebben. Die werd eerder al uitgesteld naar april – juni 2026.

Wat voegt CU4 toe?

CU4 is alweer de vierde content update na die van september (CU3) en de eerdere updates afgelopen zomer. Hieronder zijn de volledige patch-notes te vinden (afkomstig van de Discord-server). Deze vierde gratis update bevat nieuwe evenementinhoud en quests, een nieuwe bloem, nieuwe bezoekers en gudetama, én veel Quality of Life (QoL)-improvements en bugfixes. Zowel voor de basisgame als voor de eerder verschenen Wheatflour Wonderland-DLC.

Ga jij gelijk aan de slag met CU4 voor Hello Kitty Island Adventure?