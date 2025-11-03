[Review] Two Point Museum – Het spel is welkom, maar een goede update ook

In 2020 heb ik het eerste spel van Two Point Studios op de Nintendo Switch mogen spelen. Two Point Hospital was mij toentertijd erg goed bevallen, maar toch sprak het thema van de volgende game mij niet zo aan. Daarom heb ik besloten om Two Point Campus niet uit te proberen. Echter was ik wél enthousiast over Two Point Museum. Dit was al helemaal het geval omdat die titel naar de Nintendo Switch 2 zou komen. Inmiddels is het simulatiespel sinds dinsdag 28 oktober speelbaar op de Switch 2 en heb ik de game volop gespeeld. Daarom lees je in deze review wat ik van deze titel vind en natuurlijk hoe Two Point Museum draait op Nintendo’s tweede hybride console!

Stuur het personeel op expedities

Als je een uitgebreid verhaal had verwacht bij Two Point Museum, dan moet ik je helaas teleurstellen. Je wordt immers na een korte introductie van Hayley Von Trowel praktisch meteen in het eerste museum gegooid. Bij elk nieuw museum krijg je daarentegen wel wat leuke achtergrondinformatie te horen. Omdat de gameplay wederom onwijs uitgebreid is, wordt alles tot in de puntjes uitgelegd. Zo kun je denken aan uitleg over de besturing, decoratie, het inhuren van personeel en krijg je te horen hoe expedities werken. Als er een nieuw gameplay-element toegevoegd wordt, denk aan het opzetten van rondleidingen, dan wordt dat ook uitgelegd.

De expedities zijn een groot onderdeel van Two Point Museum. Tijdens deze onderzoekingstochten vinden medewerkers namelijk speciale voorwerpen voor jouw museum. Want als er niks tentoongesteld staat, waarom zouden bezoekers dan betalen voor een kaartje? Het is niet compleet willekeurig welk voorwerp je vindt. Naarmate je doelen behaalt, ontgrendel je nieuwe locaties die je kunt bezoeken. Elke plek heeft eigen items en er staat duidelijk aangegeven of je al alles hebt ontdekt of niet. Daarnaast zijn thema’s, zoals de prehistorie en het aquarium, gecategoriseerd waardoor je altijd dingen ontvangt voor het juiste museum.

Expedities zijn trouwens niet geheel ongevaarlijk. Experts kunnen immers gewond raken, ziek worden of zelfs vermist raken. Gelukkig kun je medewerkers wel voorbereiden waardoor een tegenslag weggehaald kan worden. Tevens kan het zo zijn dat er een dilemma wordt voorgeschoteld, dat jij als speler moet oplossen. Zo kreeg ik onder andere de keuze of ik een speciale fles bij een afgrond zou proberen te pakken of dat ik deze links zou laten liggen. Persoonlijk leek me dit gevaar niet waardevol genoeg en koos ik ervoor om veilig door te lopen. In mijn geval pakte dit gelukkig goed uit.

Humoristisch, maar niet simpel hoor!

Het is grappig om te zien dat ook dit nieuwe Two Point-spel zichzelf niet al te serieus neemt. Dit toont de game onder andere aan de dramatische reactie van werknemers als ze worden ontslagen en hun gekke namen en profielfoto’s. Ook de tentoongestelde dingen brengen het wat gekke aspect goed naar voren. Zo kun je tijdens de expeditie een ingevroren koelkast vinden, een clownfish met een clownsneus of een versteende floppy disc. Toch betekent dat niet dat Two Point Museum een simpel spel is. De basis van al het beheren dat plaats moet vinden lijkt op de vorige games. Ook zul je diverse ruimtes moeten creëren, waaronder een personeelskamer, workshopruimte en een souvenirwinkel. Toch moet merendeels van alle items gewoon ergens in het museum een plekje krijgen en daarnaast wordt decoreren beloond!

Een enkele ster bij de eerste twee musea halen verliep bij mij soepel, maar Wailon Lodge liet mij bijna failliet gaan door waarschijnlijk een verkeerde strategie. Omdat ik voor een review altijd zoveel mogelijk van een titel wil zien, ging ik na het behalen van één ster naar een volgend level. Echter krijg je uiteindelijk als hoofddoel om meerdere sterren te behalen in een eerder museum. Dit zal de speler motiveren om beter diens best te doen, al maakt het dit spel nóg complexer. In eerdere musea heb je waarschijnlijk fouten gemaakt en die zal je dus hoogstwaarschijnlijk moeten oplossen om een extra ster te ontvangen.

Door de prestaties lijkt het op een Switch-spel

De Nintendo Switch 2 heeft mij in een paar maanden tijd laten zien wat de console wel niet allemaal kan. Wellicht lagen mijn verwachtingen voor Two Point Museum op de Switch 2 dus te hoog, maar toch ben ik wel een beetje teleurgesteld over de prestaties. Persoonlijk had ik verwacht dat dit spel soepel zou draaien op deze console, al is dat helaas niet echt het geval. Als je net begint met een nieuw museum, dan draait de game met 30 frames per seconde. Echter zal dit naarmate je meer bezoekers krijgt en meer voorwerpen plaatst, nog iets dalen. Hierdoor kun je ook niet optimaal genieten van de sandbox-modus, wat erg jammer is.

Verder zijn de laadtijden aan de lange kant en zijn er een paar kleine fouten op mijn pad terecht gekomen. Zo verscheen tekst van mijn museum over het menu heen, praatte er twee voice-overs door elkaar en verdween de muziek plotseling. Dit samen met de niet geweldige framerate, merk je dat deze titel niet goed geoptimaliseerd is voor de Nintendo Switch 2. Ik hoop echt ten zeerste dat er een goede patch uitgerold wordt, want nu voelt Two Point Museum eigenlijk als een Switch-spel aan.