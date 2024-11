14 December start er een nieuwe Big Run voor Splatoon 3

Splatoon 3 heeft de afgelopen twee jaar al veel contentupdates ontvangen. Van Splatfests en nieuwe wapens tot een complete uitbreidingspas. Hoewel Nintendo al heeft aangegeven geen nieuwe content meer voor Splatoon 3 te gaan maken, wil dat niet zeggen dat ze de game helemaal in de steek laten. Van zaterdag 14 december om 01:00 uur tot maandag 16 december 0:59 uur vind er namelijk weer een Big Run plaats. Dit heeft Nintendo aangekondigd op hun X-account.

De Salmonieten komen de pret bederven in Waterwonderland tijdens de volgende Big Run in #Splatoon3, die begint op 14 december. Het is ook oppassen geblazen voor de terugkeer van het Monstertrio! pic.twitter.com/TNzf65uYgt — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 22, 2024

Een Big Run doet veel denken aan een Salmon Run, maar dan vindt deze plaats op een gewoon level uit Grondoorlog. In dit geval gaat het om het level Water-wonderland. Op dit level zullen de zogenoemde Salmonieten het territorium van de Inklings en Octolings aanvallen, net zoals dat bij Salmon Run gebeurt! Simpel toch? Bovendien werkt een Big Run ook hetzelfde als een gewone Salmon Run aangezien je tijdens beide evenementen Salmonieten tegenhoudt en je gouden eieren verzamelt. Echter doe je dit niet voor niks, want er staat ook nog eens een leuk prijsje op je te wachten.

Ben jij van plan om dankzij deze Big Run weer in Splatoon 3 te duiken? Of speel jij de game nu nog steeds regelmatig? Laat het weten in de reacties!