Speel jij al Spirit Mancer?

Deze prachtige game van Plug In Digital is nu beschikbaar op de Nintendo Switch. Is Spirit Mancer iets voor jou?

Vecht tegen demonen met machtige kaarten

Er klinkt toch niets beters dan een hack ’n slash-game met extra krachtige powermoves? Spirit Mancer laat veel zien in hun launchtrailer. In de wereld Inferno barst het van de kwaadaardige demonen. Aan ons de taak om ze uit de weg te ruimen. Het gaat zelfs nog een stapje verder, want Sebastian en Mary kunnen de ‘spirit’ van demonen vangen en gebruiken voor het goede.

De gameplay bestaat dus uit hack ’n slashen in combinatie met het verzamelen van diverse krachtige kaarten. Deze kaarten zorgen voor extra chaos in de gevechten. Ben jij klaar om de Inferno te redden van de demonen? De game is nu uit op de Nintendo Switch.