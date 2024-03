[DN’s Five] De beste soundtracks van de Nintendo GameCube – deel 2

Het heeft even geduurd, maar jullie mogen weer genieten van GameCube-soundtracks!

Het heeft even geduurd, maar we gaan weer eens door met deze heerlijke reeks aan prachtige muziek. De Nintendo GameCube heeft teveel mooie soundtracks. Daarom doen we genoeg nog een deel en misschien hierna nog wel één. Check eerst even deel 1, voordat je verder gaat scrollen.

5: Pokémon Colosseum – Normal Battle Music

Ik trap dit tweede deel af met een geweldige Pokémon-game. Als ik terugdenk aan de GameCube-tijd dan heb ik zoveel tijd gespendeerd aan deze game. Het was ook niet erg om heel vaak naar deze soundtrack te moeten luisteren.

4: Mario Party 4 – Toad’s Midway Madness

Er kwamen veel Mario Party’s uit op de Nintendo GameCube. Misschien moet ik een DN’s Five maken, alleen over de Mario Party-games. Het vierde deel heb ik zelf het meest van genoten. Al waren Mario Party 5, 6 en 7 op de Nintendo GameCube ook allemaal stuk voor stuk goede games! Heb jij ze ook allemaal gespeeld? Onderstaand deuntje zit in ieder geval in mijn collectieve geheugen.

3: Paper Mario: The Thousand-Year Door – Battle Theme

Misschien wel de allerbeste Paper Mario-game ooit. Het verval (in mijn ogen) begon na deze titel. Het gevechtssysteem ging volledig op de schop en daar was ik gewoon niet blij mee. De muziek hebben ze gelukkig altijd wel een beetje in deze sfeer gehouden. Op de Nintendo GameCube was ik erg gecharmeerd van deze (re)mix!

2: Luigi’s Mansion – Dark Hallways

De Luigi-games zijn zo ondergewaardeerd. Luigi is zo ondergewaardeerd. Wanneer krijgt ‘de broer van Mario’ nou eens de eer die hij verdient. Waar Mario door allerlei werelden mag reizen, moet Luigi het steeds doen in spookhuizen. Gelukkig mogen we daardoor wel genieten van heerlijke spannende soundtracks, waaronder deze:

1: Pikmin – Forest of Hope

De Nintendo GameCube staat aan de wieg van heel veel gave game-series, zoals je ziet. Pikmin, Animal Crossing, noem het maar op. Ik heb gewoon hele nostalgische herinneringen aan deze soundtrack. Als ik er nu naar luister is het misschien niet eens zo goed. Toch mag Forest of Hope in deze DN’s Five op nummer 1 staan, gewoon omdat het kan.

Welke soundtracks ben ik nu alsnog vergeten te noemen? Er zijn nog steeds heel veel goede Nintendo GameCube-games over. Laat even een reactie achter in de comments! Nog meer trek in heerlijke muziek gekregen? Check dan de DN’s Five over bijvoorbeeld de Nintendo 64, SNES, NES of Game Boy.