Demon Slayer als ‘Mario Party-game’ naar de Switch

Demon Slayer met een Mario Party-sausje. Klinkt interessant toch?

Heb je altijd al de anime, Demon Slayer, willen spelen als bordspel? Zoek niet verder, want je kunt nu op de Nintendo Switch aan de slag met deze game.

Heeft veel weg van Mario Party

Heb je altijd al eens Demon Slayer willen spelen in Mario Party-stijl? Dan heeft SEGA daar nu gehoor aan gegeven. Kies een personage uit de serie, bijvoorbeeld Tanjiro of Inosuke en veeg de vloer aan met je vrienden. Al is dat in deze game niet helemaal het geval. Hoewel je het tegen elkaar opneemt om als eerste een locatie te bereiken op de verschillende maps, werk je ook samen. Tijdens de nacht verschijnen er namelijk allerlei demonen, waarbij je elkaar nodig hebt om de demonen te verslaan.

Het daggedeelte is vrij vergelijkbaar met Mario Party. Je rolt dobbelstenen, wandelt zo snel mogelijk naar een bepaalde locatie en onderweg strijd je tegen elkaar in verschillende minigames. De maps zien er erg mooi uit en zijn gebaseerd op locaties uit de anime. Denk aan de Mugen Train, Swordsmith Village of Mount Fujikasane.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep The Board! is nu te spelen op de Nintendo Switch. Ga jij deze game proberen?