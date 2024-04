Qualia: The Path of Promise verschijnt volgende maand

Heeft de liefde tussen een doctor en zijn android kans van slagen?

Dat de game naar de Switch kwam was al bekend, maar nu weten we ook wanneer! Vanaf 10 mei is deze romantische visual novel over een geniale kluizenaar en zijn android huishoudster in de eShop verkrijgbaar. Visual novels zijn een soort interactieve leesboeken. Vaak zijn ze, zoals ook Qualia, door (Japanse) stemacteurs ingesproken. Daarnaast krijg je meestal zelf de mogelijkheid om keuzes te maken die de loop van het verhaal kunnen beïnvloeden.

Dr. Hiro Koshino heeft een huishoudster. En niet zomaar eentje: ‘Machina’ is de eerste android ter wereld die de Turingtest heeft doorstaan. Hoewel ze erg menselijk lijkt, heeft ze nog veel te leren over het mens-zijn. En terwijl Hiro haar hierbij helpt, merkt hij ook langzaamaan dat hij gevoelens voor deze bijzondere androïd ontwikkelt. Zullen de twee ondanks hun verschillen samen een happy end krijgen? Voor een korte indruk kun je de trailer hieronder bekijken.