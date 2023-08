[DN’s Five] De beste soundtracks van de Nintendo GameCube – deel 1

De eerste top vijf van de Nintendo GameCube, wie biedt meer?

De keuze is reuze. Wat een geweldige console was dit. Ik denk dat vijf soundtracks niet genoeg zullen zijn. Laten jullie in de reacties weten welke er absoluut volgende week toegevoegd moeten worden?

Deze console, uitgebracht in 2002!, startte overigens mijn passie voor onder andere Super Smash Bros-games. Ondanks het eerste deel op de Nintendo 64, kwam ik pas echt los met Melee. Met Fox als mijn favoriet sloopte ik menig lokaal toernooi. Daarnaast kwamen kaskrakers als Super Mario Sunshine en Mario Kart: Double Dash uit op deze console. Het was toch jammer om te horen dat de GameCube niet zo goed wist te verkopen en Nintendo daarom al in 2006 met een opvolger kwam: de Nintendo Wii. Daarover later meer, eerst maar eens kijken (en luisteren) naar vijf parels van de Nintendo GameCube.

5: Mushroom Bridge & Mushroom City – Mario Kart: Double Dash

Lange tijd was Mario Kart: Double Dash mijn favoriete Mario Kart-game. Mede door de toffe landen en de heerlijke muziek. Met de Nintendo Switch kwam daar na heel veel jaar verandering in, want wat is de huidige Mario Kart een topgame zeg.

4: Under The Ocean – Super Monkey Ball 2

Misschien is Super Monkey Ball 2 wel helemaal niet zo’n goede game, maar ik hield echt van de gameplay. Ik kon hier uren mee zoet zijn vroeger. Net zoals ik uren Pinball-games kon spelen. Het is gewoon een genre wat mij ligt, denk ik. Stiekem kan ik nog steeds intens genieten van games met dit soort gameplay. Op de Nintendo Switch heb je bijvoorbeeld Yoku’s Island Express. In ieder geval was de muziek bij Super Monkey Ball 2 top. Als je van elektronische muziek houdt, raad ik je de volledige soundtrack aan.

3: The Great Sea – The Legend of Zelda: The Wind Waker

Ik denk dat The Wind Waker mijn favoriete Zelda-game is. Niet alleen door de prachtige muziek, maar ook door de toffe sfeer. In deze game wordt eigenlijk alles anders gedaan en dat kon ik echt waarderen. Toch ben ik bang dat nostalgie ook een grote rol speelt. Ik hoop daarom dat Nintendo een Switch-port uitbrengt. Deels om mijn jeugd opnieuw te beleven, maar ook om te kijken of het echt de beste Zelda-game is.

Om te bewijzen dat ik het meen over dat The Wind Waker mijn favoriete Zelda-game is, deel ik hieronder ook nog een filmpje van mijn eindexamen op het conservatorium. Ik heb namelijk van bovenstaand nummer zelf een orkestversie gemaakt, geniet ervan!

2: Fountain of Dreams – Super Smash Bros. Melee

Voor zover ik weet was dit één van de weinige orkestrale nummers in deze game. Veel werd nog met de computer gemaakt. De GameCube was hierin een soort overgangsconsole en blij toe, want hoe heerlijk klinkt de muziek uit de games van nu? Denk maar eens aan Mario Kart 8 Deluxe.

1: Delfino Plaza – Super Mario Sunshine

Agh, de zomer is ver te zoeken in Nederland. Heb je nog een Wii of Nintendo GameCube liggen thuis? Start dan deze game eens op. Wat een vrolijk spektakel, inclusief heerlijke nummers. Mijn favoriet is toch wel Delfino Plaza, ook al vond ik het land niet eens zo leuk. Naast het origineel deel ik graag nog een jazz/gypsy versie, aanrader!

Met dit zomerse nummer eindigt mijn DN’s Five voor deze zondag. Nogmaals het dringende verzoek om in de reacties met nummers te komen voor deel 2, want er is veel te veel moois te vinden op de GameCube. Heb je zin in nog meer muziek, check dan ook mijn vorige delen over de andere handhelds of consoles. Hier vind je bijvoorbeeld mijn vorige artikel over de Game Boy Advance!