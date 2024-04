Valley Peaks hopt dit jaar naar de Switch

En game over klimmen en kikkers.

Een van de vele aankondigingen vandaag tijdens de Indie World was Valley Peaks. In deze schattige game stel jij je klauterskills op de proef, terwijl jij naar de hoogste toppen klimt om radiotorens te installeren voor de lokale bevolking: de kikkers die in Valley Peaks wonen. De platformer, ontwikkeld door Tub Club, zal later dit jaar voor de Nintendo Switch verschijnen. Een exacte releasedatum is echter nog niet bekend.

Hieronder bekijk je alvast een trailer:

Het ziet eruit als een lekker rustgevende game. Elke berg die je beklimt is een puzzel om op te lossen, waarbij je allerlei obstakels moet ontwijken. Van afbrokkelende handgrepen tot langsscheurende mijnkarretjes, klimmen is nooit makkelijk. Naast klauteren praat je natuurlijk met de lokale NPC’s en zijn er diverse minigames om te spelen om de gameplay afwisselend te houden.

