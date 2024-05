Nieuwe trailer van SteamWorld Heist II

Met commentaar en uitleg van de game designer!

Het is zo’n twee weken geleden sinds we bij de Indie World Showcase hoorden wanneer we de nieuwe SteamWorld Heist mogen verwachten: 8 augustus. Het is nog even wachten dus, maar gelukkig hebben we wel wat om naar uit te kijken! In dit avontuur kies je als robotkapitein Leeway met je bemanning het ruime sop. Niet (alleen) voor de schatten, maar ook om te ontrafelen hoe het kan dat water de metalen metgezellen aan het roesten krijgt.

Tijdens je avontuur moet je strategisch zijn. Door goed na te denken over de vaardigheden en uitrusting van je bemanning kun jij de optimale vechtersbazen creeëren. Die je vervolgens in de turn-based combat aan het werk kan zetten natuurlijk! Hoe dit precies werkt, zie je in onderstaande trailer. Game designer Robert Olsén legt uit welke nieuwe mechanics en features je in deze game kan verwachten. Even de diepte in dus. Heb jij deze game al op je wishlist staan? Laat het ons weten in de comments!