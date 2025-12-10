Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster aangekondigd voor Switch & Switch 2

Inti Creates heeft een nieuwe titel aangekondigd, namelijk: Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (hierna voor het gemak gewoon Kingdom’s Return). De game verschijnt digitaal op 23 april 2026, zowel voor de Nintendo Switch als de Switch 2. De Switch-versie kan met een gratis upgrade-pakket worden geüpgraded naar de Nintendo Switch 2-editie. In Japan verschijnt er ook een fysieke uitgave van Kingdom’s Return, maar of die de Engelse taal ondersteunt is nog onduidelijk. Onderaan vind je trouwens de aankondigingstrailer!

Wat voor game is Kingdom’s Return?

Kingdom’s Return is een actie-RPG waarin spelers op avontuur moeten gaan om hun gevallen koninkrijk te herstellen. Verzamel materialen in 2D side-scrolling avonturenlevels en gebruik ze vervolgens in het strategiespel om je stad naar eigen inzicht op te bouwen en je personages sterker te maken. Kies uit een van de vier personages: Imperial, Alchemist, Wizard of Zipangu, én ga op avontuur door een verscheidenheid aan actielevels. Verzamel de materialen die je nodig hebt om je koninkrijk op te bouwen en plaats gebouwen die de statistieken van je personages verbeteren. Ga vervolgens weer op pad om nog gevaarlijkere levels te veroveren, totdat de eindbazen bang voor je zijn!

Is Kingdom’s Return misschien wel een game voor jou?