42e Grand Prix voor Tetris 99 staat in het teken van de uitbreidingspas van Splatoon 3

Tetris 99 is al sinds 2019 gratis te spelen voor gamers met een Nintendo Switch Online-abonnement. In de tussentijd zijn er al maar liefst 41 evenementen georganiseerd en later deze week is het tijd voor de 42e Grand Prix! Ditmaal staat de Grand Prix in het teken van de uitbreidingspas van Splatoon 3, genaamd De Toren der Orde. Het evenement begint op vrijdag 16 augustus om 09:00 uur en zal eindigen op dinsdag 20 augustus om 08:59. Om dit gloednieuwe Splatoon 3-thema permanent vrij te spelen moet je net als de vorige keren 100 eventpunten zien te verzamelen, wat je simpelweg doet door Tetris 99 te spelen.

Ben je benieuwd geworden naar hoe het nieuwe thema eruitziet? Bekijk dan onderstaande gameplay trailer!