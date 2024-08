Nederlandse ontwikkelaar Twirlbound kondigt The Knightling aan

In 2019 verscheen vanuit Breda een bijzondere game. Pine was de eerste game van Twirlbound en zag spelers een uitgebreide wereld verkennen waar iedere keuze invloed had op je game. Vandaag is de tweede game onthuld van het bedrijf en het is een flinke stap een andere richting op. The Knightling wordt Platforming Action-Adventure game met een flinke focus op beweging en verschijnt in 2025 voor onder andere de Switch.

Sinds de release van Pine is de studio Twirlbound flink gegroeid naar een team van 25 man en zijn ze al een aantal jaar hard aan het werk om dit nieuwe project tot leven te brengen. The Knightling speelt zich af in een erg kleurrijke fantasiewereld waarin je speelt als een schildknaap van de legendarische held Sir Lionstone. In deze wereld worden schildknapen Knightlings genoemd en na het verdwijnen van Sir Lionstone moet jij opeens de held zijn.

Een semi open wereld

Het land waarin het spel zich afspeelt, is opgedeeld in vier regio’s ieder een unieke plek om te verkennen. Hoewel het erg open lijkt, zal de game je tegenhouden voor je sommige gebieden kunt verkennen door middel van vrij te spelen vaardigheden. Wat het spel bijzonder moet maken is hoe het draait om het gebruik van je schild. Het team wilde een onderdeel wat gebruikt kon worden voor rondbewegen, verhaalvertelling en gevechten en ze eindigden op het schild.

En op het eerste oogpunt is dat erg goed gelukt. Als een soort Captain America gebruik je je schild namelijk voor praktisch alles. Zo kun je hem gebruiken als glider, als slee, maar ook om vijanden mee te verslaan. Zelfs de wereld is hier op gemaakt. Zo is zie je overal curves en paddenstoelen om hoger te komen. Dit alles om een goede flow te kunnen behouden met het bewegen. Iets wat ook al goed te zien is in de trailer.

Voor het vechten zijn verschillende combo’s te gebruiken die je vrij kunt spelen door het verzamelen van Knights Praise. Deze vaardigheidspunten vind je overal in de wereld, maar krijg je ook door het voltooien van quests. Tijdens het voltooien van de quests zal je verschillende dingen opvallen. Zo hebben alle personages een masker op wat past bij hun taak in de wereld. Zo heb je een boer met een masker van graan. Dit is gedaan omdat de mensen in het spel een tragedie hebben overleefd en vanwege survivals guilt zich verbergen voor de buitenwereld.

In tegenstelling tot Pine focust deze game zich dus meer op mechanics, zo zijn er geen uitgebreide systemen toegevoegd om effect te hebben in de wereld. Er zullen wel quests zijn met meerdere opties die een klein effect hebben, maar meer niet. Tijdens een speciale perspreview hebben wij alvast een stukje kunnen spelen, onze indrukken vind je later in een preview. hierin zullen we ook dieper in het spel gaan en de verschillende gameplay onderdelen.

The Knightling heeft een PEGI 7 rating en is aangekondigd voor PS5, Xbox Series, pc en de Switch. De prijs is ook al bekend en ligt op € 29,99.