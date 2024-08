[Review] Minami Lane – Een knus, maar vooral vermakelijk spelletje

In de tweede maand van 2024 verscheen Minami Lane op Steam. Ik weet niet meer precies hoe ik ook alweer kennismaakte met dit knusse spelletje, maar het leek mij dé perfecte game voor Nintendo’s hybride console. Zoals je misschien al wel verwacht, was ik heel blij toen ik tijdens afgelopen Wholesome Direct hoorde dat deze titel dit jaar nog naar de Switch zou komen. De releasedatum van 15 augustus is op dit moment erg dichtbij en dus is het tijd voor onze review van Minami Lane. Wat zal deze indiegame allemaal voor spelers in petto hebben? Dat lees je hier!

Straten bouwen is niet zo moeilijk toch, of wel?

Minami Lane lijkt op het eerste oog eigenlijk best een eenvoudig spelletje: je bouwt een straat en zorgt ervoor dat de bewoners blij zijn. Toch kwam ik er al snel achter dat deze game veel meer dan alleen dat te bieden heeft. In het eerste level maak je natuurlijk kennis met de verschillende mechanieken. Je leert direct dat meer bewoners zorgen voor inkomsten, maar ook dat het belangrijk is dat de straat er mooi uitziet. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het huis van de bewoners of één van jouw winkels te upgraden. Toch kan een parkje ook zorgen voor een betere uitstraling. Het is aan jou om de beste keuze te maken die past binnen jouw budget. Houd er alleen wel rekening mee dat je maar één gebouw kan plaatsen voordat een in-game dag begint.

De klant is tevreden, maar mijn portemonnee iets minder. Oei, ik mag niet zoveel gebouwen plaatsen… Ik wil die katten zo graag aaien!

Zoals je al verwacht, begint deze titel redelijk makkelijk. Toch brengt elk level iets nieuws met zich mee, wat zorgt voor een extra uitdaging en variatie in de gameplay. Zo worden er in het tweede level oude bewoners geïntroduceerd. Aangezien de jonge bewoners andere wensen hebben dan de oude bewoners, moet je twee keer zoveel winkels plaatsen om aan alle eisen te voldoen. Niet iedereen wilt bijvoorbeeld eieren in zijn of haar noedelsoep of heeft graag rozen in het bloemenboeket. Het vierde level voegt wat mij betreft wel echt iets heel leuks toe. Ik heb het hier over de dagelijkse evenementen.

Voordat elke in-game dag begint, verandert er namelijk iets. Bewoners laten bijvoorbeeld twee keer zoveel prullaria achter of hebben die specifieke dag wat minder te besteden. In totaal heeft Minami Lane vijf levels en om die te voltooien moet je verschillende doelen halen. Een hoofddoel kan onder andere zijn dat je bepaalde winkels moet bouwen, terwijl het optionele doel je juist een bepaald aantal in-game dagen geeft om het hoofddoel te voltooien.

Hé, ruim die rotzooi eens op!

Nu ik het toch over in-game dagen heb: deze duren afhankelijk van de grootte van de straat en afspeelsnelheid ongeveer een tiental seconden tot één minuut. In dit tijdsbestek moet je trouwens meer doen dan er alleen achter zien te komen wat de bewoners van jouw straat en winkels vinden. Elke dag is er namelijk een wasbeer te vinden die onder andere tevoorschijn komt als je op een rugtas, envelop of cassettebandje klikt. Als je zo’n voorwerp hebt gevonden, krijg je een klein geldbedrag en datzelfde geldt trouwens voor het oprapen van troep. Sommige bewoners laten namelijk rotzooi achter op de straat zoals klokhuizen van appels, papierpropjes en ingedeukte blikjes. Mocht je deze niet van de grond pakken, dan krijg je trouwens geen penalty hoor. Je bent dan alleen wel een dief van je eigen portemonnee, dus houd vooral de straten schoon!

Zie je de troep liggen op straat?

Kon ik nou maar in- en uitzoomen…

Ik heb wel eens spellen op de Nintendo Switch gespeeld die op de pc met een computermuis gespeeld moeten worden. Helaas is het gebruik van de joystick niet altijd even fijn als het gaat om een port naar een gaming console. Gelukkig kan ik met een gerust hart zeggen dat ik bij Minami Lane geen problemen heb ervaren als het gaat om de knoppenbesturing. Dit komt denk ik doordat je de cursor in dit spel niet heel vlot hoeft te bewegen (tenzij er een fietser langs rijdt, al kun je dan ook pauzeren). Bovendien heb je ook iets van speling als je daadwerkelijk op iets moet klikken. Je hoeft dus bijvoorbeeld niet exact in het midden van een stukje afval te staan om het op te ruimen.

De joystick is in deze titel dus een fijne vervanging voor de muis. De overige acties kunnen uitgevoerd worden door gebruik te maken van zowel de cursor als de verschillende knoppen. Verder hoopte ik heel erg dat de Switch-versie van Minami Lane over touchscreenbesturing zou bezitten en dat is het geval! Het is erg fijn om het scherm van de Switch te gebruiken tijdens het spelen van deze game. Ondanks dat is er wel een klein nadeel. Je kunt namelijk niet in- en uitzoomen via het touchscreen. Daarvoor moet je dus alsnog de ZL- en ZR-knoppen moeten gebruiken. Eerlijk gezegd voelt dat wel een beetje onprettig aan voor je handen. Dat is dus iets om in je achterhoofd te houden.

Audiovisueel

Zoals je in de inleiding kon lezen, wist ik voor de aankondiging van de Switch-versie al van het bestaan van Minami Lane af. Een van de redenen dat dit spel me bij is gebleven is vanwege het uiterlijk. De handgetekende stijl in combinatie met het gebruik van de zachte pastelachtige kleuren werkt namelijk erg goed voor een knusse game als deze. De bewoners uit Minami Lane zien er trouwens erg vriendelijk uit, al had ik wel wat moeite om de jonge en oude bewoners uit elkaar te houden. Gelukkig is dit niet dramatisch, want de bewoners lopen uit zichzelf de juiste winkels in.

Tevens ziet deze titel er zowel in handheld als op het grote scherm erg goed en scherp uit. Het is trouwens goed om te weten dat de schermafbeeldingen voor deze review gemaakt zijn via de Nintendo Switch en dus minder scherp zijn dan het daadwerkelijke spel. De tekst is overigens ook goed leesbaar in handheldmodus en dat maakt het in combinatie met de touchscreenbesturing misschien wel dé ideale manier om deze game te spelen.

Oja, er zijn verschillende stijlen en kleuren waaruit je kunt kiezen! Volgens mij heb ik het einde van dit level bijna behaald! Het service center kan onder andere gebouwen weghalen.

Hoewel Minami Lane eigenlijk maar één liedje heeft, zit er wel iets van variatie in de soundtrack. Tijdens het inrichten van de straat klinkt de muziek namelijk wat subtieler en rustiger. Als de in-game dag uiteindelijk begint, dan wordt de muziek wat energieker en dat vond ik een leuk detail omdat je op die momenten ook meer moet doen. Verder hoor je qua geluidseffecten de bewoners ‘’hi’’ of ‘’hello’’ zeggen als je ze aanklikt voor informatie en purren en miauwen de katten als ze in de straat rondlopen. Tevens is er ook nog iets kleins met de HD Rumble van de Joy-Con-controllers gedaan, aangezien je een subtiele trilling hoort bij het aaien van katten en het opraken van afval.